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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سيارة مفخخة تصطاد 3 جنود أتراك شمالي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365
قتل 3 جنود أتراك، الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة بشمال سوريا، تسيطر عليها القوات التركية، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع في أنقرة.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب "استشهد ثلاثة من رفاقنا في هجوم بواسطة سيارة مفخخة خلال عملية تدقيق".
وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الانفجار وقع في بلدة سلوك قرب تل أبيض وخلّف عشرة قتلى بينهم ثلاثة جنود أتراك.
وتنتشر القوات التركية في مناطق عدة في شمال وشمال شرق سوريا حيث قامت أنقرة بثلاث عمليات عسكرية بين 2016 و2019 استهدفت «داعش» الإرهابي ووحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة" بالإرهابية".
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