السيسي يبحث مع البرهان تطورات سد النهضة وأزمة ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

تلقى الرئيسعبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.

Advertisements

وأكد الرئيس السيسي الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، ومتابعته الحثيثة لجميع التطورات على الساحة السودانية، والموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وجهود الارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا بالدعم المصري غير المحدود.

وناقش السيسي مع البرهان تطورات مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، وتم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.