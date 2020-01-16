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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يبحث مع البرهان تطورات سد النهضة وأزمة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365
تلقى الرئيسعبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان.
وأكد الرئيس السيسي الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، ومتابعته الحثيثة لجميع التطورات على الساحة السودانية، والموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
من جانبه، ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وجهود الارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيدًا بالدعم المصري غير المحدود.
وناقش السيسي مع البرهان تطورات مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية، وتم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق.
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