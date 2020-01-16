مأرب.. ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

الخليج 365

ضبطت نقطة أمنية في طريق مأرب – البيضاء كمية من الأسلحة المهربة كانت في طريقها الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر قائد قوات النجدة بمأرب العقيد احمد دركم أن نقطة تابعة لقوات النجدة ضبطت كمية من الأسلحة بينها معدلات بيكا وقناصة وكلاشنكوفات كانت مخبأة بطريقة احترافية ومجزئة الى قطع متعددة، غير أن اليقظة العالية لرجال الأمن مكنتهم من كشفها وضبطها مع المتهمين.

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ووفق العقيد دركم فقد قدم المهربون مبالغ مالية كبيرة كرشوة لأفراد النقطة مقابل السماح لهم بالمرور إلا أنهم رفضوا هذا العرض وتم التحفظ عليهم مع المضبوطات.

يذكر أن المضبوطين كان بجوارهم إحدى العائلات لتسهيل عبورهم والتمويه على حمولة السيارة، وهي عادة اعتاد عليها مهربو الحشيش والسلاح.