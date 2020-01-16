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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة شديدة اللهجة من واشنطن إلى تركيا بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365
طالبت وزارة الخارجية الإمريكية، الخميس، الدول المتواجدة في ليبيا بمراعاة استقرارهوقالت الخارجية الأمريكية إنه يجب على مَن يدّعي الحفاظ على استقرار ليبيا سحب قواتها والحفاظ على السلام خلال الفترة الراهنة.
وأصدر تجمع القوى الوطنية الليبية، الخميس، بيانًا بشأن اجتماعات موسكو التى انتهت دون تقدم بين القائد الأعلى للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق حول الأزمة الليبية.
وأكد تجمع القوى الوطنية، في بيانه، أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا ولا مرغوبًا بين الليبيين، فهي تنتهك جهارًا نهارًا قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما تسمى "حكومة الوفاق" التي تمثل الواجهة السياسية للميليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على العاصمة، وحتى يصدقها الليبيون وتثبت حسن نيتها، عليها أن تعلن وتلتزم أمام الملأ بوقف إرسال الأسلحة للميليشيات، وسحب المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا.
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