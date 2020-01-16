شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. الأجهزة الأمنية تحبط تهريب شحنة وقود للطائرات المسيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف من إحباط تهريب شحنة وقود طائرات كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر أمنية، أن "قوة أمنية وموظفين في الجمارك تمكنوا من وقف شاحنتين تحملان 256 برميلا معبأة بوقود تستخدم في تزويد الطائرات المُسيرة وأنواع من الصواريخ، بعد الاشتباه بالشحنة التي كانت مسجلة في الاقرار بأنها مادة (تينار).

وتابعت أن "فرق الجمارك عاودت معاينة الحمولة التي كانت قادمة عبر خطوط التهريب الممتدة في الصحراء، وتتجه إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وإحالة الأشخاص المسؤولين على نقل الحمولة إلى التحقيق".

وفي سبتمبر المنصرم تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شحنة مناظر ليلية عسكريا أمريكية الصنع على متن شاحنة مواد غذائية.