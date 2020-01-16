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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سجن الملياردير «بوتين» وتغريمه 52.4 مليون يورو بسبب محاولة تهريب«رأس امرأة» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365
قضت محكمة بسجن مقتني الأعمال الفنية الملياردير الإسباني «جيمي بوتين» 18 شهرا وتغريمه 52.4 مليون يورو (58.3 مليون دولار) اليوم، لمحاولته تصدير إحدى لوحات ووجدت المحكمة ومقرها مدريد أن بوتين حاول تهريب لوحة «رأس امرأة شابة» خارج البلاد بشكل غير قانوني.
إلى جانب ذلك، صادرت المحكمة اللوحة، وسلمتها إلى الدولة، لكنها سمحت أيضا لبوتين باستئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة.
وفرضت المحكمة غرامة عقابية تعادل مرتين القيمة التقديرية للوحة، ووجدت أن بوتين كان ينوي بيعها في مزاد بصالة مزادات كريستي في لندن.
ومن المستبعد أن يقضي بوتين فترة الحكم في السجن، إذ إن أحكام السجن دون عامين يتم إيقاف تنفيذها دائما تقريبا في إسبانيا لأولئك الذين ليس لهم سجل جنائي.بيكاسو دون تصريح.وطلب الادعاء الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات.
وعمل بوتين رئيسا لمصرف بنكينتر بين عامي 1986 و2002.
ورسمت لوحة «رأس امرأة» عام 1906 خلال المرحلة الوردية في مسيرة بيكاسو الفنية.
وصادرت سلطات الجمارك الفرنسية العمل الفني من على سفينة قبالة ساحل كورسيكا عام 2015 في أعقاب الحصول على معلومات تفيد بأنه سيتم نقله إلى سويسرا.
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