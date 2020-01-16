شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تنفي شن غارات جوية على سوريا منذ 9 يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 الخليج 365 نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، قصف أهداف مدنية في محافظة إدلب السورية، حيث أكدت أنها لم تشن أي غارات جوية في المنطقة منذ 9 يناير.وقتل 39 عنصرًا من قوات النظام والفصائل المقاتلة في معارك اندلعت في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي- تركي، فيما سيطر الجيش السوري على قريتي أبوجريف وتل خطرة شرقي إدلب.

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