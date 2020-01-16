شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد هوية 11 راكبا أوكرانيا في حادث الطائرة المنكوبة بإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات ذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية اليوم الخميس، كانون الثاني 16، 2020 أنه تم تحديد هوية كل الأوكرانيين الذين لاقوا حتفهم الأسبوع الماضي في تحطم طائرة بإيران.

وأكدت الوزارة أن عددهم 11.. لافتة إلى وإن الجثث ستنقل إلى أوكرانيا يوم 19 يناير. وقالت الدول الخمس التي لاقى مواطنوها حتفهم عندما أسقطت إيران طائرة الركاب الأوكرانية إن على طهران أن تدفع تعويضات لأسر الضحايا وإن العالم ينتظر ردها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد هوية 11 راكبا أوكرانيا في حادث الطائرة المنكوبة بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.