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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
الخليج 365
وصل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم، إلى أثينا في زيارة رسمية إلى اليونان.
واستقبل خليفة حفتر في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأعلن موافقته على وقف إطلاق النار ومشاركته في مؤتمر برلين.
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