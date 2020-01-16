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حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

حفتر يصل اليونان في زيارة مفاجئة

الخليج 365

وصل المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، مساء اليوم، إلى أثينا في زيارة رسمية إلى اليونان.

واستقبل خليفة حفتر في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وأعلن موافقته على وقف إطلاق النار ومشاركته في مؤتمر برلين.

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