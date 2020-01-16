شكرا لقرائتكم ترمب عن محاكمته: يجب أن تتم "سريعاً جداً" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن تنتهي المحاكمة أمام مجلس الشيوخ سعياً إلى عزله "سريعاً جداً"، مندداً مرة أخرى بـ"حملة مطاردة شعواء".

وقال ترمب من المكتب البيضاوي: "يجب أن يتم ذلك سريعاً جداً".

يذكر أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، كان أعلن، في وقت سابق الخميس، استئناف المحاكمة التاريخية لترمب سعياً إلى عزله الثلاثاء في الساعة 13.00 (18.00 بتوقيت غرينتش).

Advertisements

وخلال جلسة الخميس، أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، تمهيداً لبدء المحاكمة، وأقسموا جماعياً على "إحقاق العدالة في شكل محايد بما ينسجم مع الدستور والقوانين".

يشار إلى أن مجلس النواب كان وافق في تصويت، الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق ترمب على مجلس الشيوخ استعداداً لبدء المحاكمة لعزله.

وحظي القرار بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، والذي كان باشر التحقيقات بحق ترمب في أيلول/سبتمبر، قبل أن يوجه إليه تهمتي استغلال السلطة بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي، جو بايدن، وعرقلة عمل الكونغرس بمنع الاستماع إلى شهادات والحصول على وثائق كان مشرعون ديمقراطيون يسعون إليها.