الطريق إلى عزل ترامب.. بدء المحطة الأخيرة في محاكمة الرئيس الأمريكي.. وحظر الموبايل والأجهزة أثناء الجلسة التاريخية

كتب: ضياء السقا

أحال مجلس النواب الأمريكي، الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، لائحة الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ بهدف بدء إجراءات محاكمته، والتى بدأت مساء الخميس.

وكشفت شبكة سى إن إن الأمريكية حظر الموبايل والأجهزة الإلكترونية عن أعضاء مجلس الشيوخ فى جلسة عزل ترامب المنعقدة حالياً، مشيرة إلى أن الأعضاء اضطروا إلى تدوين ملاحظاتهم على وقائع الجلسة كتابة.

وقالت الشبكة فى تقرير لها منذ قليل، إن الجلسة بدأت باستماع أعضاء الشيوخ لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف وهو يقرأ لائحة المساءلة ضد الرئيس ترامب.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على إحالة قرار الاتهام بحق الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، استعداداً لبدء المحاكمة عزله.

وبعد فترة تأجيل طويلة كان الهدف منها المماطلة، وقعت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى أمس الأربعاء على بندى العزل الذى أقرهما المجلس ضد الرئيس الشهر الماضى، وهما سوء استخدام سلطاته فى تعاملاته مع أوكرانيا، وعرقلة الكونجرس فى مساعيه للتحقيق بشأنه.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تعتمد استراتيجية ترامب على إنهاء المحاكمة بدون الاستماع إلى شهود، الذين يتمسك بهم الديمقراطيين.

وأكدت الصحيفة أن محاميى البيت الأبيض يحاولون هندسة أسرع محاكمة للعزل لمجلس الشيوخ فى التاريخ الأمريكى، ويهدفون لتبرئة الرئيس دونالد ترامب سريعا من قبل مجلس الشيوخ بدون شهود، وبعد أيام قليلة من الإجراءات، بحسب ما قال عدد من كبار مسئولى الإدارة.

وقالت واشنطن بوست إن المحاكمة التى ستبدأ اليوم، الخميس، فى مجلس الشيوخ ستكون أول محاولة رسمية للفريق القانونى لترامب للدفاع عن الرئيس ضد الاتهامات بأنه أساء استخدام سلطاته بتسيس علاقة الولايات المتحدة بأوكرانيا وعرقل الكونجرس بمنعه محاولة النواب التحقيق معه.

لكن مديرى العزل الذين اختارتهم بيلوسى سيكونون عقبة قوية فى طريق تحقيق هدف البيت الأبيض بإنهاء المحاكمة بسلام، حيث اختارت بيلوسى 7 نواب لإدارة محاكمة العزل، وهم نائب كاليفورنيا أدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وسيكون المدير الرئيسى للمحاكمة. ونائب نيويورك جيرى نادلر، رئيس اللجنة القضائية، ونائب نيويورك حكيم جيفريس، ونائبة فلوريدا فال ديمنجز، ونائبة كاليفورنيا زو لفجرين، ونائبة تكساس سيلفيا جارسيا، ونائب كولورادو جاسون كرو.