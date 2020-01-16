هارون: لن نأخذ قرار اقفال المستشفيات وسنبقى نعمل على قدرتنا

أكد نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، في حديث تلفزيوني أن "الامكانيات أصبحت محدودة بسبب نقص المستلزمات والمخزون بدأ يتراجع من شهر أيلول الماضي"، مشيرا الى أن "الحالات الطارئة يتم معالجتها بما يتيّسر أما غالبية الحالات الأخرى ومنها بعض العمليات فيتم تأجيلها لأن المخزون الموجود ليس كافيا".

ولفت الى أن "المستشفيات لا تستقبل كل المرضى"، كاشفا أن "هناك مشكلة في استيراد المواد الاولوية لتصنيع الغازات الطبية ومن اليوم لغاية شهر قد ينفد المخزون وبالتالي لا يعود من الممكن القيام بعمليات".