مصادر للـLBCI: مجموعة من العراقيل ظهرت أمام تشكيل الحكومة

كشفت مصادر مطلعة على مسار تأليف ​الحكومة​ لقناة الـ"LBCI" أن "​تشكيل الحكومة​ كانت مسألة شبه منتهية والإتفاق منجز والأسماء التي دعمها "​التيار الوطني الحر​" متفق عليها، إلا أن مجموعة من العراقيل ظهرت، أبرزها مطالبة النائب أسعد حردان بوزير ورئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ بوزيرين أما الطائفة الكاثولوكية فطالبت بوزيرين، النائب ​طلال إرسلان​ طالب بوزراة ​الزراعة​"، مشيرة الى أن "رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ رفض رفع عدد الوزراء الى 24 وزيرا".

وأكدت المصادر "ترقب تشكيل الحكومة بعد ظهر يوم غد"، مشددة على أن "هناك إتصالات مكثفة تجري لمعالجة العقد ​الجديدة​".