كشفت مصادر مطلعة على مسار تأليف الحكومة لقناة الـ"LBCI" أن "تشكيل الحكومة كانت مسألة شبه منتهية والإتفاق منجز والأسماء التي دعمها "التيار الوطني الحر" متفق عليها، إلا أن مجموعة من العراقيل ظهرت، أبرزها مطالبة النائب أسعد حردان بوزير ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية بوزيرين أما الطائفة الكاثولوكية فطالبت بوزيرين، النائب طلال إرسلان طالب بوزراة الزراعة"، مشيرة الى أن "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب رفض رفع عدد الوزراء الى 24 وزيرا".
وأكدت المصادر "ترقب تشكيل الحكومة بعد ظهر يوم غد"، مشددة على أن "هناك إتصالات مكثفة تجري لمعالجة العقد الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـLBCI: مجموعة من العراقيل ظهرت أمام تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.