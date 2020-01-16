توجه أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، قائلا: "لا يا شيخ سامي مش مقبولة منك تصنيفك للناس بهذا الشكل مع تقديرنا وإحترامنا لك ولمن تمثل، نحن قوم عزتنا كرامتنا"، مذكرا "نحن الذين طالبنا ايضاً بإنتخابات مبكرة بقرار وطني وليس بإستقالة جزئية يملؤها الغير، فليكن قانون يعيد إنتاج السلطة وفق قواعد وطنية لا طائفية".
ولفت الى "أننا لم نتنكّر يوما لمشاركتنا بالسلطة ولدينا كل الشجاعة لقول الحقيقة، والمشاركة في السلطة لم تكن نقيصة خصوصاً اننا ساهمنا بإعادة اللحمة الوطنية وهذا واجب، وللتذكير بأنكم كنتم جزءاً من السلطة أيضاً وعليكم الإعتراف وتحمل المسؤولية، لن نساجل، نتطلع للعمل معاً من أجل لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن للجميل: نحن الذين طالبنا ايضاً بإنتخابات مبكرة بقرار وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.