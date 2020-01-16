أبو الحسن للجميل: نحن الذين طالبنا ايضاً بإنتخابات مبكرة بقرار وطني

توجه أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، قائلا: "‏لا يا شيخ سامي مش مقبولة منك تصنيفك للناس بهذا الشكل مع تقديرنا وإحترامنا لك ولمن تمثل، نحن قوم عزتنا كرامتنا"، مذكرا "نحن الذين طالبنا ايضاً بإنتخابات مبكرة بقرار وطني وليس بإستقالة جزئية يملؤها الغير، فليكن قانون يعيد إنتاج ​السلطة​ وفق قواعد وطنية لا طائفية".

ولفت الى "أننا لم نتنكّر يوما لمشاركتنا بالسلطة ولدينا كل الشجاعة لقول الحقيقة، والمشاركة في السلطة لم تكن نقيصة خصوصاً اننا ساهمنا بإعادة اللحمة الوطنية وهذا واجب، وللتذكير بأنكم كنتم جزءاً من السلطة أيضاً وعليكم الإعتراف وتحمل المسؤولية، لن نساجل، نتطلع للعمل معاً من أجل لبنان".