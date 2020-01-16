المعلوف لسامي الجميل: "ما فيك تتحدى"

أكد عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​سيزار المعلوف​ ان "رئيس حزب ​الكتائب​ اللبنانية سامي الجميل لا يستطيع أن يقف ضد ​المجلس النيابي​"، متوجها اليه قائلا: "ما فيك تتحدى 128 نائب، اتفضلوا وقوموا ب​انتخابات​ نيابية مبكرة".

ورداً على دعوة الجميل للنواب كافة بالإستقالة، علق المعلوف: "أدعو لإجراء انتخابات نيابية مبكرة ولكن ليس بهذه الطريقة ومن خلال التحدّي وكأنّ الكتائب غير موجودين في ​السلطة​، وكأنهم ليسوا لهم دخل بكل ما وصل إليه البلد".