المعلوف لسامي الجميل: "ما فيك تتحدى"

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف ان "رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لا يستطيع أن يقف ضد المجلس النيابي"، متوجها اليه قائلا: "ما فيك تتحدى 128 نائب، اتفضلوا وقوموا بانتخابات نيابية مبكرة".
ورداً على دعوة الجميل للنواب كافة بالإستقالة، علق المعلوف: "أدعو لإجراء انتخابات نيابية مبكرة ولكن ليس بهذه الطريقة ومن خلال التحدّي وكأنّ الكتائب غير موجودين في السلطة، وكأنهم ليسوا لهم دخل بكل ما وصل إليه البلد".
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