كريم جبارة: الأدوية ما زالت متوفرة عند معظم المستوردين وبمخزون مقبول

أكد نقيب مستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​، أن "الأدوية ما زالت متوفرة عند معظم المستوردين وبمخزون مقبول ولكن هذا لا يعني أن الامور قد لا تتأزم في ​المستقبل​ وإذا فُقدت بعض الادوية فهذا لا علاقة له ب​الأزمة​ الحالية بل بأمور لوجيستية".

وشدد جبارة في حديث تلفزيوني على أن "الصحة يجب ان تكون أولوية لدى ​الدولة​ ويجب تأمين السيولة من قبل ​القطاع العام​"، نافيا أن "يكون قد إرتفع سعر الأدوية، فهذا الأمر يتم تحديده من قبل ​وزارة الصحة​ وان ارتفع سعر أي دواء حاليا نؤكد أن ليس له علاقة بالازمة"، مشيرا الى أنه "لا بد من ايجاد حل لمعضلة سعر حليب الاطفال لتخفيف الوطأة على المواطنين".