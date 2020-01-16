كريم جبارة: الأدوية ما زالت متوفرة عند معظم المستوردين وبمخزون مقبول

أكد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، أن "الأدوية ما زالت متوفرة عند معظم المستوردين وبمخزون مقبول ولكن هذا لا يعني أن الامور قد لا تتأزم في المستقبل وإذا فُقدت بعض الادوية فهذا لا علاقة له بالأزمة الحالية بل بأمور لوجيستية".
وشدد جبارة في حديث تلفزيوني على أن "الصحة يجب ان تكون أولوية لدى الدولة ويجب تأمين السيولة من قبل القطاع العام"، نافيا أن "يكون قد إرتفع سعر الأدوية، فهذا الأمر يتم تحديده من قبل وزارة الصحة وان ارتفع سعر أي دواء حاليا نؤكد أن ليس له علاقة بالازمة"، مشيرا الى أنه "لا بد من ايجاد حل لمعضلة سعر حليب الاطفال لتخفيف الوطأة على المواطنين".
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