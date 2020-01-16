أرسلان: تم وضع معيار جديد لتأليف الحكومة شمل الجميع إلا الطائفة الدرزية وهو أمر لا أقبل به

أكّد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، أنّ "وضع البلد لم يعد يحتمل، والناس في واد فيما السياسيّين في واد آخر"، مركّزًا على "أنّنا لم نكن عقدة وحاضرون للتنازل، وسنقدّم كلّ الدعم لحكومة تكسب ثقة المواطن أوّلًا و​المجلس النيابي​ ثانيًّا".

ولفت في مداخلة تلفزيونية إلى أنّه "تمّ وضع معيار جديد لتأليف ​الحكومة​ شمل الجميع إلّا ​الطائفة الدرزية​، وهو أمر لا أقبل به"، موضحًا "أنّنيوَضعت هواجسي أمام الرؤساء بأن يكون هناك معيار واحد يسري على الجميع بمن فيهم الطائفة الدرزية". وبيّن "أنّنياقترحت أسماء تكنوقراط بامتياز للحكومة الجديدة، ولا أستطيع التنازل عن مستوى تمثيل ​الدروز​".