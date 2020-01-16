أكّد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، أنّ "وضع البلد لم يعد يحتمل، والناس في واد فيما السياسيّين في واد آخر"، مركّزًا على "أنّنا لم نكن عقدة وحاضرون للتنازل، وسنقدّم كلّ الدعم لحكومة تكسب ثقة المواطن أوّلًا والمجلس النيابي ثانيًّا".
ولفت في مداخلة تلفزيونية إلى أنّه "تمّ وضع معيار جديد لتأليف الحكومة شمل الجميع إلّا الطائفة الدرزية، وهو أمر لا أقبل به"، موضحًا "أنّنيوَضعت هواجسي أمام الرؤساء بأن يكون هناك معيار واحد يسري على الجميع بمن فيهم الطائفة الدرزية". وبيّن "أنّنياقترحت أسماء تكنوقراط بامتياز للحكومة الجديدة، ولا أستطيع التنازل عن مستوى تمثيل الدروز".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: تم وضع معيار جديد لتأليف الحكومة شمل الجميع إلا الطائفة الدرزية وهو أمر لا أقبل به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.