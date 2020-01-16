زار النائب ​أنطوان حبشي​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. وقد أثنى حبشي على "الجهود الجبارة للجيش في الحفاظ على الامن وحماية التظاهرات في هذه المرحلة الدقيقة من ​تاريخ لبنان​". كذلك استهجن "الطريقة التي تناول فيها بعض السياسيين مؤسسة الجيش وقائدها، وهم بالاساس من مسؤوليتهم حماية المؤسسة من التجاذبات السياسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حبشي زار قائد الجيش وأثنى على جهود الجيش في الحفاظ على الامن وحماية التظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.