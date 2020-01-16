طقس يوم غد غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة لطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر اعتباراً من مساء اليوم بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويشتّد تأثيره يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1400 متر وما فوق، يتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من المساء.

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار خفيفة و متفرقة احياناً خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، يتحول تدريجياً خلال ليل السبت/الأحد الى غائم وتشتدّ غزارة ​الأمطار​ مع حدوث عواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق.