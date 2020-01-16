بدء المحاكمة التاريخية لترامب سعيا إلى عزله بتلاوة القرار الاتهامي بحقه

بدأت محاكمة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سعيًا إلى عزله، بتلاوة القرار الاتهامي بحقّه، في حدث هو الثالث في تاريخ ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وقد أدّى أعضاء ​مجلس الشيوخ الأميركي​ المكلّفون محاكمته اليمين في شكل جماعي، أمام رئيس المحكمة الأميركية العليا جون روبرتس الّذي يترأس المحاكمة وفق ​الدستور​. وأقسم الأعضاء على إحقاق العدالة "في شكل محايد بما ينسجم مع الدستور والقوانين". وكان سبقهم روبرتس إلى ذلك، واضعًا يده على ​الكتاب المقدس​.

وضمن مجموعات من أربعة أفراد، وقّع الأعضاء لاحقًا "كتاب القسم" لإعلان التزامهم خطيًّا قبل أن ترجأ الجلسة إلى الثلثاء في الساعة 13,00 (18,00 توقيت غرينتيش) موعد بدء المناقشات.

مع الإشارة إلى أنّ عزل ترامب يتطلّب أغلبيّة الثلثَين في مجلس الشيوخ، ما يعني انضمام عشرين سناتورًا جمهوريًّا إلى زملائهم الديمقراطيّين.