المشير حفتر وصل إلى أثينا لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا

كشف مصدر لوكالة "فرانس برس" أنّ "قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير ​خليفة حفتر​ وصل إلى العاصمة ​اليونان​ية ​أثينا​، لإجراء محادثات تسبق مؤتمر السلام حول ​ليبيا​ الّذي تستضيفه ​برلين​ يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام يونانيّة أنّ "حفتر سيجري الجمعة محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني ووزير الخارجية".

ولم تُدع اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات الّتي وقّعتها حكومة الوفاق الليبية برئاسة ​فايز السراج​ في 27 تشرين الثاني الماضي مع الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، والّتي تتيح لأنقرة المطالَبة بحقوق في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط.

كذلك، سعت اثينا الى تعزيز علاقاتها مع حفتر، وقد التقاه وزير الخارجية اليونانية الشهر الماضي في معقله بنغازي.