وزارة الدفاع الروسية تنفي قصف مقاتلاتها أهدافا مدنية في إدلب

نفى رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​ يوري بورنكوف ما ورد في ​تقارير​ إعلامية عن غارات نفذتها طائرات حربية روسية ضد أهداف مدنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وأشار بورنكوف الى أنه "تحدثت بعض وسائل الإعلا، عن ضربات جوية وجهها ​الطيران الروسي​ واستهدفت بعض المواقع المدنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب. هذه المزاعم مغايرة للواقع ولا صحة لها. منذ بدء سريان نظام وقف ​إطلاق النار​، لم تنفذ ​الطائرات الروسية​، أي طلعات قتالية".