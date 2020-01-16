سلطات فرنسا طلبت رسميا الإنضمام لعضوية منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، أنّ "فرنسا طلبت رسميًّا خلال الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، الإنضمام إلى عضوية المنتدى"، لافتةً إلى أنّ "نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي عبّر عن رغبة بلاده في الانضمام كمراقب بصفة دائمة".
بدوره، رحّب وزير البترول المصري طارق الملّا بخطوتي فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، موضحًا أنّه "سيتمّ إقرار هذه الطلبات من الأعضاء المؤسّسين وفقًا للنظام الأساسي للمنتدى".
وكان وزراء الطاقة في سبع دول شملت مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، قد أعلنوا في كانون الثاني الماضي لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف تأسيس منظمة دولية مقرّها القاهرة، تحترم الموارد الطبيعيّة لهذه الدول وفقا للقانون الدولي.
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