مقتل 3 جنود أتراك بمنطقة "نبع السلام" في سوريا جراء انفجار سيارة مفخخة

أعلنت وزارة الدفاع التركية "مقتل 3 جنود أتراك جرّاء انفجار سيارة مفخّخة، أثناء قيامهم بعمليّة تمشيط على جانبي إحدى الطرق في منطقة عمليّة "نبع السلام" شمالي سوريا.
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ وفق مزاعم الجانب التركي.
وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.
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