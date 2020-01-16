الجمهورية القوية: البلد بأمس الحاجة لحكومة اختصاصيين مستقلين وبعض الأسماء المسربة تعيدنا للحقبة السورية

أبدى أعضاء تكتل "​الجمهورية القوية​"، "عدم ارتياحهم لكلّ ما تسرّب، حتّى الآن، من أجواء التأليف"، مشدّدين على أنّ "المطلوب هو حكومة اختصاصيّين مستقلّين وليس مستشارين لدى القوى السياسيّة، كما أنّ ما تسرّب عن بعض الأسماء الأُخرى يُعيدنا بالذاكرة إلى حقبة ​الوصاية السورية​".

ولفت التكتل في بيان، عقب التآم التكتل برئاسة رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في المقر العام للحزب في ​معراب​، من أجل متابعة آخر المستجدات على مستوى تشكيل ​الحكومة​ العتيدة، إلى أنّ "في كلّ الأحوال، إنّ تكتل "الجمهورية القوية" لن يُقدم على اتخاذ أي موقف من الحكومة العتيدة قبل صدور تشكيلتها النهائيّة، لأنّ لا أفكار مسبقة لديه سوى رغبته بالوصول إلى حكومة إنقاذ فعليّة على قدر تطلّعات اللبنانيّين والتحديات الحاليّة الّتي يعيشها لبنان".

وشدّد على أنّ "أي محاولة للتذاكي على الرأي العام اللبناني سيكون مصيرها الفشل المحتوم، باعتبار أنّه أصبح واضحًا لدى الرأي العام اللبناني أنّ البلاد بأمسّ الحاجة إلى حكومة جديدة من اختصاصيّين مستقلّين، بالفعل مستقلين، قادرين على وضع خطة إنقاذ فعليّة للخروج من الأزمة الراهنة".

من جهة أُخرى، أعرب التكتل عن استنكاره "التعرّض للصحافيّين خلال تأديتهم لواجباتهم المهنيّة".

وأبقى اجتماعاته مفتوحة لمناقشة التشكيلة الحكومة الجديدة واتخاذ الموقف المناسب بشأنها.