أفادت قناة "الجديد" أن عددا من ​المتظاهرين​ انتقلوا من ​جسر الرينغ​ الى ​شارع الحمرا​ ويقومون بتحطيم واجهات عدد من ​المصارف​، وعلى الإثر تمت ملاحقتهم من قبل قوى ​مكافحة الشغب​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: متظاهرون انتقلوا من جسر الرينغ الى الحمرا يقومون بتحطيم واجهات عدد من المصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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