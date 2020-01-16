شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يودع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى فى مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، بعد زيارة أخوية إلى القاهرة الشقيقة، استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي كان في وداعه بمطار شرم الشيخ الدولى.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقد استهلت الفعاليات بسباق الهجن علي مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.

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كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض التراثي والثقافي لاعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة والذي يهدف الي تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.