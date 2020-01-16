شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء "خطة البرلمان" مع وفد البرلمان المالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، والنائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، وفد من البرلمان المالاوي.

وفي بداية اللقاء رحب النائب ياسر عمر بالوفد، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة وصلت في بداية ٢٠٢٠ لمراحل متقدمة جدًا من البرامج والأداء، لافتا إلى أن البرلمان يأمل أن يتم تطبيقها بشكل كامل مع بعض التغييرات الخاصة في التشريعات.

وأضاف "عمر" خلال لقاء وفد من لجنة الخطة في البرلمان المالاوي أن موازنة البرامج والأداء تمتاز بنوع من الحكومة والشفافية في الإنفاق العام، لكنها تحتاج لبنية تشريعية لتتلائم معها.

من جانبها قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة أن العام الحالي هو العام الرابع لعمل اللجنة الفرعية، وأننا وصلنا إلى معدلات جيدة جدا، حيث وصلنا إلى مستوى من التفاصيل في الناحية المالية والفنية للعمليات، وإلى أقل مستوي تفصيلي تصل له كل مستويات الدولة في المديريات والمحافظات والمستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة وغيرها .

وأشارت "نبيل" أن اللجنة لاحظات أن المديريات لم تكن مرئية لا من الوزارات ولا المحافظات وهو ما نعمل عليه في الوقت الحالي.

وأوضحت "نبيل" أن اللجنة تتعامل تقريبا مع ٦٠٠ جهة في الوقت الحالي، لافتة إلى أن اللجنة مهتمة جدا للوصول لأقصي التفاصيل الفنية ومردودها.

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من جانبه قال رئيس الوفد المالاوي، أنهم هنا في البرلمان المصري ليتعلموا ويعرفوا ما يمكن عمله لتحسن العلاقات بين البرلمانات، كما عرض الوفد طريقة عمل لجنة الخطة والموازنة في مالاوي، ومدى صلاحيات اللجنة وطريقة محاسبة الوزارات التي تقصر في عملها.

وأعرب النائب ياسر عمر عن سعادته بالطرح، مؤكدا أنه تقريبا ما يطبق في مصر.

وقالت سيلفيا أنه يمكن أن يكون هناك تعاون بين البرلمانين، وتوحيد الجهود في استراتيجية التنمية المستدامة أفريقيا ٢٠٦٣، ويمكن أن نتعاون من أجل تحقيق أهدافنا سواء في الخطة أو التنمية، لافتة إلى أن اللجنة تهتم باستراتيجة 2030، ونهتم بوضع الخطة مع الموازنة بحيث يتم الصرف على ما نخطط له كدولة، أيضا ربط الموازنة بأهداف التنيمة المستدامة، وإذا تعاونا معنا سيحقق الكثير من النتائج الإيجابية للشعبين.

وطالب النائب ياسر عمر بتحقيق التعاون بين البلدين في مجال التعاون الزراعي، لافتا إلى أن مصر إنتاجية القمح والأرز وصلت لمستوى متقدم في أعلي إنتاجية في العالم، مشيرا إلى أنه نائب ومهندس ولكنه في الأساس فلاح، لافتا إلى أنه يتوقع أن تشهد الفترة القادمة تعاونا كبيرا بين مصر أفريقيا في مجالات الري والزراعة.

كما وجه وفد البرلمان المالاوي، الدعوة لأعضاء لجنة الخطة والموازنة لزيارة البرلمان في مالاوي.

وأكد النائب ياسر عمر، أن اللجنة ستوصي الحكومة بالتعاون مع مالاوي، وأن اتجاه الدولة لإعطاء الأولوية في التعامل للدول الأفريقية.