شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالإسراع فى إعطاء أولوية قصوى لإصلاح ورصف هذه الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الغالية العظمى من الطرق الداخلية التى تربط بين عواصم جميع المحافظات على مستوى الجمهورية والمدن والقرى على مستوى الجمهورية سيئة للغاية وتتطلب من جميع المسئولين بالمحليات وفى مقدمتهم المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية المحلية الاسراع فى إعطاء أولوية قصوى لإصلاح ورصف هذه الطرق خلال الفترة الراهنة.

وأشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى بيان له، بالقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق كامل الوزير وزير النقل ومسئولى الوزارتين لمتابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات وتأكيد رئيس الوزراء على أنّ هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية في المحافظات، والتنفيذ بأعلى المواصفات وأنّ الحكومة تعمل على زيادة موازنة هذا العام بمبلغ نحو ملياري جنيه، وأنّ هناك تكليفا بتوجيه جزء من هذا المبلغ الإضافي لربط المدن في المحافظات بعضها ببعض بطرق جيدة، والتنسيق في التنفيذ بين المحافظات المختلفة، وهيئة الطرق والكباري، خاصة أنّ الهيئة تستخدم حاليا ماكينات حديثة لرصف الطرق، بالسرعة والجودة المطلوبتين.

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وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة بوضع خطة وبرامج بتوقيتات زمنية محددة للانتهاء من رصف الطرق الداخلية على مستوى الجمهورية محذرا من التهاون والتقصير من مسئولى المحليات فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة بعد توفير الحكومة للموارد المالية الخاصة بهذه المشروعات.

وفى وقت سابق أصيب 8 اشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وربع نقل يستقلها عمال أعلى الطريق الإقليمى جنوب الجيزة، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الاتجاه القادم من جنوب الجيزة، وصولا إلى العياط، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.