بريطانيا تؤكد للسراج ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومنيك راب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، ضرورة وقف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا، في إشارة إلى استعانة الوفاق بالتدخل التركي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، اتصاليّن هاتفييّن بوزيريّ خارجية اليونان وإيطاليا، حيث تم استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصاليّن على خطورته وتأثيره السلبي على مؤتمر برلين والوضع داخل ليبيا، وبما يُعتبر في حد ذاته دليلاً على النية لخرق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويُنذر بمزيد من تدويل الأزمة الليبية

وتم الإعراب - خلال الاتصاليّن - عن القلق الشديد من أن يؤدي مثل هذا الإعلان إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبَل المجتمع الدولي والدول الحريصة على مصالح ليبيا واستقرارها، والتي تتضافر فيما بينها للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل مع كافة أوجه الأزمة الليبية.