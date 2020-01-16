محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقعاته بأن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ "سريعا جدا"، بحسب شبكة "سكاي نيوز". واستهل الكونجرس الأمريكي، يوم الخميس، محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب، وقام ديمقراطيون في مجلس النواب بعرض الاتهامات الرسمية أمام مجلس الشيوخ. Advertisements وقام الديمقراطيون بعرض الاتهامات، قبيل أداء 100 من أعضاء المجلس الأخير اليمين كهيئة محلفين في محاكمة العزل الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة. وأجرى 7 مشرعين ينظرون في الاتهامات، ويقودهم النائب آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب والنائب جيرولد نادلر عضو اللجنة القضائية بالمجلس، الخطوة الرسمية بالكونغرس في ثاني أيام المحاكمة. وتعد هذه بداية بروتوكول يحيل الإجراءات من رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون نانسي بيلوسي، إلى مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب على بدء محاكمة عزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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