بالصور- محافظ أسوان يشهد تخرج طلاب الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا بفرع الأكاديمية بجنوب الوادي، وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ومستشار الجامعة الأمريكية، والسفير محمد حسن القائم بعمل القنصل السوداني، بالإضافة إلى الدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان.

وقدم اللواء أشرف عطية، التهنئة للخريجين من الطلبة والطالبات ولأسرهم على النجاح والتفوق، والذي يعد ثمرة جهود خلاقة ومتجددة من منظومة متكاملة سواء الإدارة أو هيئة التدريس أو الطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم، ما يساهم في الارتقاء بمستوى التعليم الأكاديمي والجامعي في أسوان مع دعم جهود الدولة في الربط ما بين التعليم وسوق العمل.

من جانبه عبر الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عن سعادته البالغة لمشاركته فرحة طلاب الدراسات العليا في يوم تخرجهم، بإجمالي 72 خريجًا، حصلوا على ماجستير في إدارة الأعمال والتقاضي وإنهاء النزاعات، فضلاً عن ماجستير الموارد البشرية، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار في العلم في ظل اهتمام ودعم الدولة بإعداد المواطن المصري القادر على التغيير والبناء.

واختتم الحفل بإعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الخريجين من اللواء أشرف عطية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، والذي قدم درع الأكاديمية لمحافظ أسوان تقديرًا لدعم المحافظة المتواصل لفرعها بجنوب الوادي.