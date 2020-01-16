"تضامن الإسكندرية" تنقذ عجوزًا بلا مأوى وتنقله إلى دار مسنين - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أنقذت أجهزة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، عجوزًا بلا مأوى ونقلته إلى دار رعاية اجتماعية، وذلك بعد رصد تواجده في أحد شوارع شرق المحافظة بالتزامن مع موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة التي تعرضت لها البلاد.

وقال إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى رصد "إبراهيم" مواطنًا مسنًا يعاني من برودة الطقس على أحد الأرصفة، خلال حملة مشتركة بين فريقي التدخل السريع وأطفال بلا مأوى بالإسكندرية، التابع للمديرية، في إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي التي انطلقت العام الماضي لإيواء المشردين وإنقاذهم وتوفير حياة كريمة لهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأضاف فوزي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن فرق المديرية نقلت المواطن إلى دار الهدايا للرعاية الاجتماعية بمنطقة الرأس السوداء، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وأنهت إجراءات إيداعه لضمان تلقيه سبل الرعاية الصحية والاجتماعية.

وناشدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها لأشخاص مشردين باختلاف فئاتهم العمرية، من خلال الإبلاغ على الأرقام ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨، أو عن طريق ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.