لتحقيق الشفافية.. "التعليم": الإعلان عن مديري الإدارات والمدارس في يوليو كل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، الخميس، أكدت خلاله أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار أوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير/ وكيل إدارة تعليمية ووظيفة مدير/ وكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.

وأضاف الخطاب، أنه في إطار الحرص بتطبيق مبادىء الحكومة الرشيدة وتحقيق الشفافية والعدالة في شغل الوظائف على مستوى الإدارات والمدارس بالمديريات التعليمية وتحقيق التكامل وأعلى معدلات الأداء للوصول بالعمل إلى الوجه الأمثل، لابد أن يراعي الالتزام بما نص عليه القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣ وتعديلاته، وذلك فيما يلي المادة رقم (١٢) من اللائحة التنفيذية بشأن الإعلان عن مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين ومديري ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو كل عام، على أن يتم الانتهاء من شغل هذة الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ.

ونص الخطاب على: "يكون الاختيار وفقا لنصوص المواد (٦، ١٠، ١١) من اللائحة التنفيذية مع الالتزام ببطاقات الوصف الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٦٤) لسنة ٢٠١٦ والخاص باعتماد أعضاء هيئة التعليم، على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة اختصاصاتها وفق ما حددته المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية، وأن يكون ضمن أعضاء اللجنة عناصر ( فنية، وإدارية، وقانونية)".