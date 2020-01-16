20 مليون روبل .. سعر قطة فريدة روسية لحل العديد من المشكلات الاجتماعية

نشر أحد سكان مدينة نوفوروسيسك جنوبي روسيا إعلانا لبيع "قطة فريدة" مقابل 20 مليون روبل (حوالي 330 ألف دولار).
وزعم صاحب القطة، أنه عثر عليها في مقبرة في مقاطعة تشيليابينسك، وقال إن القطة ركضت خلفه وبعدأن أخذها للعيش معه، ساعدته في حل مشاكل مختلفة.
وأضاف:"خلال هذا الوقت، تغيّرت حياتي بشكل جذري نحو الأفضل. عندما أشك في شيء ما، أرى بعد ذلك حلمًافي المنام، يتم خلاله ترتيب كل الأمور كما يجب، مع الإشارة إلى كيفية التصرف لاحقا. قبل يومين قالت لي القطة في المنام، إنه يجب علي بيعها، وصرف المال الذي سأحصل عليه لقاء ذلك على هدف نبيل. قالت القطة، إن هناك من يحتاج كثيرًا لهذا المال حاليًّا".
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