أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى منطقة الشرق الأوسط، اعتبارًا من يناير وحتى أبريل، لدعم عمليات الجيشالفرنسي هناك.
وقال ماكرون في كلمة للجيش:"حاملة الطائرات ستدعم قوات عمليات "تشامال" في الشرق الأوسط من يناير إلىأبريل 2020 قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد داعش ربما تفقد زخمها في خضم ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعلن إرسال حاملة "شارل ديغول" إلى الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.