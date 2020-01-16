استئناف عمليات الجيش الكندي في العراق

استأنف الجيش الكندي بعض عملياته في العراق بعد تعليقها مؤقتا الأسبوع الماضي في ظل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
وقال الجنرال ميشال هنري سان لويس من الجيش الكندي إن القوات المسلحة الكندية استأنفت عمليات النقل الجوي من وإلى العراق بهدف نقل الإمدادات إلى الجنود هناك، وفقالراديو كندا الدولي.
ويقود سان لويس قوة العمل المشتركة التي تشرف على جزء كبير من جهود كندا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلنت وزارة الدفاع الكندية أن قسما من أفراد القوات الخاصة الكندية الـ200 في شمال العراق استأنفوا نشاطهم، لكنها لم تعطِ تفاصيل إضافية. أما الجنود الكنديون الـ200 الذين ساهموا في تأهيل الجنود العراقيين لمحاربة التنظيم الإرهابي.
كان حلف شمال الأطلسي أعلن - الأسبوع الماضي - تعليق المهمة التدريبية التي تقودها كندا في العراق "بسبب الوضع الأمني الميداني"، وذلك بعد أيام على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في محيط مطار بغداد بضربة جوية أمريكية.
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