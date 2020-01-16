البنتاجون: نتشاور مع العراق حول ما يتعلق بالقوات الأمريكية في البلاد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جوناثان هوفمان إن واشنطن لا تزال تجري مشاوراتها مع الجانب العراقي حول ما يتعلق بوجود القوات الأمريكية في البلاد.

وأكد هوفمان - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس - أن الجيش الأمريكي لا يخطط لمغادرة العراق في الوقت الراهن، مضيفًا في الوقت

ذاته أنه لا توجد أي خطط بهذا الخصوص .وأوضح أنه "بسبب التأثير الإيراني تم وقف العمليات في العراق"، مبينًا في الوقت ذاته أن العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لم تتوقف.