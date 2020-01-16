أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بمصر، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية،وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وتويتر وغيرها، والتي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.
وشددت السفارة على أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية تحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.