السفارة السعودية تحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج والعمرة

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية بمصر، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية،

وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وتويتر وغيرها، والتي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.

وشددت السفارة على أنه لا علاقة للمملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أي معلومات تَرِد على هذه المواقع غير الآمنة، أو أي عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلون عليها.