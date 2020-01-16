وكالة روسية: القبائل الليبية ستتعامل مع تركيا كقوات احتلال

أعلن منسق قبائل ومدن المنطقة الغربية في ليبيا، فرج علي بلق الخميس، أن قبائل ليبيا ترفض التدخل العسكري التركي، مشيرًا إلى أن هذه القوات سيتم معاملتها كقوات احتلال وسيتم محاربتها.

وقال بلق في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية:"نحن ضد التدخل في شئوننا الداخلية وأي قوة خارجية هي قوة غازية وقوة احتلال تريد احتلال بلادنا ونحن نرفضها وسوف نقاومها، نحن سنقاتل الأتراك أو أي دولة تريد احتلال أرضنا".

وشددَّ بالقول أن التدخل التركي، عبارة عن "غزو واحتلال بمعنى الكلمة، سيأتون لاحتلال أرضنا وأخذ خيراتنا ونحن ضدهم وسوف نحاربهم، فالقبائل الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي وستحارب القوات

التركية الغازية".وعند السؤال عن توقعات القبائل بما يخص مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد المقبل، أكد بلق أن القبائل تعتقد "أن مؤتمر برلين لن يحمل أي نتائج لا إيجابية ولا سلبية".يذكر أن موسكو استضافت الاثنين الماضي محادثات ليبية - ليبية بمشاركة وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.وفي هذا السياق، ينعقد في العاصمة الألمانية الأحد المقبل مؤتمر حول ليبيا بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والإمارات ومصر والجزائر والكونغو، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر .وفي 2 يناير الجاري، وافق البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح للرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، يأتي ذلك بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يوم 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم الأولى بخصوص التعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتعيين الحدود البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية في البحر المتوسط.