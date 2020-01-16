ميركل: استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن استعداد قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار، "رسالة طيبة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ميركل قولها إنه "يجب أن نرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام

بحظر الأسلحة على ليبيا.. والذي تم الاتفاق عليه في الأمم المتحدة لكن للأسف لم يتم الالتزام به".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي زار شرق

ليبيا الخميس لبحث قمة برلين، إن حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار.

وورد على حساب الخارجية الألمانية عن ماس قوله بعد الاجتماعات في بنغازي: المشير حفتر أبدى استعداده للمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا وهو مستعد للمشاركة. كما كرر التزامه بوقف إطلاق النار الحالي.