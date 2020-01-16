رئيس الوزراء الإيطالي يغادر الجزائر بعد زيارة قصيرة

غادر رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، الجزائر العاصمة مساء اليوم الخميس بعد زيارة عمل قام بها استغرقت يومًا واحدًا والتقى خلالها بالرئيس عبدالمجيد تبون ورئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.
وكان وزير الشئون الخارجية صبري بوقادوم، في مقدمة مودعي كونتي لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي.
وسمحت هذه الزيارة لمسئولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية والمسائل
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