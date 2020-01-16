السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا يصل اليوم إلى موسكو

وصل السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس، إلى موسكو لتولي مهام منصبه الجديد. وأكدت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية ريبيكا روس - في تصريحاتها الخاصة إلى وكالة أنباء (تاس) الروسية - وصول سوليفان إلى موسكو.

يُذكر أنه في 12 ديسمبر الماضي، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح سوليفان الذي كان نائبًا لوزير الخارجية؛ لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو، تعيين سوليفان سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في ​روسيا. الخاصة إلى وكالة أنباء (تاس) الروسية - وصول سوليفان إلى موسكو.يُذكر أنه في 12 ديسمبر الماضي، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح سوليفان الذي كان نائبًا لوزير الخارجية؛ لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ​مايك بومبيو، تعيين سوليفان سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في ​روسيا.

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