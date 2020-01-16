كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروعاً لدعم المحتجين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت موقع "منظمة مجاهدي خلق الإيراني، أن 7 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، قدموا الخميس مشروع قرار لدعم المنتفضين في إيران ضد نظام ولاية الفقيه، بعد اعتراف طهران السبت الماضي، بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال السناتور ليندسي جراهام، على "تويتر": "انضممت اليوم إلى السناتور مارثا ماكسلي، وجيمس لانكفورد، وماركو روبيو، وجوني إرنست، وتيد كروز، وميت رومني، لتقديم مشروع قرار يوضح أن مجلس الشيوخ الأمريكي يقف إلى جانب الشعب الإيراني، الذي يخاطر بحياته للمطالبة بالحرية".