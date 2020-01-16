كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: اندلاع مظاهرات طلابية في أصفهان وسنندج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إنه اندلعت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية، مشيرة إلى أن جامعة أصفهان للتكنولوجيا، شهدت تجمعاً احتجاجياً جديداً في حرم الجامعة للاحتجاج على قيام قوات الحرس بإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأوضحت المقاومة أن المتظاهرين وضعوا كمامات على وجوههم تحمل علامة ايكس باللون الأسود، للتعبير عن احتجاجهم على أجواء الكبت المفروضة من قبل الملالي، حاملين بيديهم أوراقًا كتبت عليها: 1500+176 ليس خطأ بشريًا (في إشارة إلى عدد القتلى في انتفاضة نوفمبر الماضي وضحايا الطائرة الأوكرانية).

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وجاء التجمع بينما كانت قوات الحرس متمركزة خلف باب الجامعة، أمن الجامعة منع الطلاب من مواصلة تجمعهم، لكن الطلاب قالوا إنهم سيواصلون الاحتجاج حتى تتحقق أهداف الحركة.

وفي مدينة سنندج شهدت تجمعاً كذلك لمتظاهرين هتفوا ضد خامنئي وقوات الحرس من قبل طلاب جامعة كردستان، حيث تجمع الطلاب وردوا شعارات ضد خامنئي وقوات الحرس:كان من بينها "الموت للديكتاتور، اخجل يا حرسي واترك السلطة".

وعبّر الطلاب عن غضبهم عبر الضرب بالأقدام على الأرض، هاتفين ضد البسيج "يا عديم الشرف" "لا تجدي الدبابة والمدفع ويجب أن يرحل البسيجي"، كما هتف الطلاب مرددين: "يا طلاب، يا أهل الغيرة والنخوة، المطلوب دعمكم".