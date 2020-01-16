كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد الجيش الوطني الليبي "حفتر" يصل أثينا لإجراء محادثات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتفق وزراء خارجية مصر واليونان وإيطاليا على أهمية دعم العملية السياسية الليبية في مؤتمر برلين ومنحها فرص النجاح.
وأشار الوزراء، في بيان، إلى أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا دليل على نية أنقرة خرق قرارات مجلس الأمن ومزيد من التدويل للأزمة الليبية.
وحذر وزراء خارجية مصر واليونان وإيطاليا من تأثير إرسال قوات تركية إلى ليبيا سلبا على مؤتمر برلين.
وأحرز الجيش الليبي تقدما واسعا وسيطر على مساحات كبيرة في العاصمة؛ ما دفع السراج للجوء لأردوغان لحمايته ومواجهة الجيش الليبي.
وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.