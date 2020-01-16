كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ميركل ترحب بمشاركة "حفتر" في مؤتمر برلين

رحبت المساشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة تطالب بإعادة أطفال "داعش" من سوريا لبلادهم

طالب محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بإعادة آلاف الأطفال من أبناء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى بلدان ذويهم. أخبار عالمية عاجلة اليوم || مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس، رسميا إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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