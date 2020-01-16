المجلس السيادي السوداني يرفض التجديد لقضاة المحكمة الدستورية

رفض المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، التجديد لقضاة المحكمة الدستورية، الذين انتهت ولايتهم الأيام الماضية، وطالب بأسماء جديدة.

وقال الناطق باسم المجلس محمد الفكي سليمان الخميس: "طالبنا بتجديد الدماء في المحكمة الدستورية ورفدها بأسماء جديدة”.

وأوضح أنه "في اجتماع المجلس، اليوم، بالقصر الرئاسي السوداني تم رفض التجديد للقضاة الذين انتهت فترتهم حيث قضوا دورتهم كاملة في المحكمة، والمُحدَّدة بسبع سنوات".

وتعتبر المحكمة الدستورية في السودان، هي المحكمة العليا الحارسة للدستور السوداني ودساتير الولايات، وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة.

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وتتكون المحكمة من 9 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية السوداني بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

وللمحكمة رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية السوداني بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين.

ويكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية السودانية، وولاية القاضي في هذه المحكمة سبع سنوات ويجوز تجديدها.

ويقع مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء.