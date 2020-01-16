كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويذكر أن صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة.

وصرحت رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان، الثلاثاء "الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة .. سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير. ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

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ويوم الجمعة الماضي، قالت بيلوسي، إنها تعتزم إرسال مادتي عزل الرئيس ترامب إلى مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي، في رسالة وجهتها إلى اجتماع لأعضاء الحزب الديموقراطي "طلبت من رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر أن يكون جاهزا كي يرسل إلى المجلس الاسبوع المقبل قرارا بتعيين مديرين وأن يحيل مادتي العزل إلى مجلس الشيوخ".

وأوردت بيلوسي التي اتهمت زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بتجاهل دعواتها لـ"محاكمة عادلة" ومنها التزام بالسماح لشهود بالإدلاء بإفاداتهم، أنها ستجري مشاورات مع الديموقراطيين الثلاثاء حول سبل المضي قدما".