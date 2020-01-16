اتحاد الصيادلة العرب يتضامن مع صيادلة المغرب ويحث وزارة الصحة على الحوار

عبر اتحاد صيادلة العرب، عن دعمه “اللامحدود” لكنفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، منوها بـ”مواقفها المهنية، والوطنية العادلة، من أجل حماية حقوق الصيادلة”.
وشدد الاتحاد العربي في بيان له، على أهمية “الحوار مع صيادلة المغرب من أجل المشاركة في صياغة مستقبلهم”، مؤكدا أن “قطاع الدواء، يمثل في كل بلاد العالم العمود الفقري لصحة المواطنين، وبه تنجح مشاريع التنمية العلاجية، والتأمين الصحي”.
وأكد البيان نفسه ضرورة حماية حقوق الصيادلة، التي تهم “التنظيم الصيدلي مع وزارة الصحة، سواء من قوانين مزاولة المهنة، أو قوانين تنظيم المجالس الوطنية للصيدلة، وكل ما يهم المهنة ويحافظ على مكتسباتها”.
وشدد اتحاد صيادلة العرب، على أنه سيبقى متفاعلا مع أعضائه في المغرب، إلى أن ينال الصيادلة كل حقوقهم، وتتحقق مطالبهم العادلة، والمشروعة، التي من شانها أن ترفع من إنتاجية قطاع الصيدلة، وحماية صحة المريض، بحسب تعبير البلاغ.
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